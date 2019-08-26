СМИ: Трамп поругался с коллегами по G7 из-за России

Американские СМИ сообщили о перепалке президента США Дональда Трампа с другими лидерами стран «большой семерки». На саммите G7 во французском Биарицце лидер Соединенных Штатов якобы вопреки мнению коллег настаивал на возвращении в клуб России.

Россия должна присутствовать на встречах G7, чтобы участвовать в обсуждениях вопросов по Ирану, Сирии и Северной Корее, заявил Трамп. Однако оказать поддержку в связи с этим президенту США выразил готовность только премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сохранил нейтралитет. Остальные же лидеры государств высказались решительно против.

«Большинство других лидеров настаивали на том, чтобы сохранять семью, клуб, сообщество либеральных демократий», – цитирует The Guardian источники в дипломатических кругах.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие для возвращения формата G8 с участием России. По ее словам, по этому вопросу следует начать переговоры.