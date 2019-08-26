Российской космической медициной заинтересовались за рубежом

Интерес к российским технологиям оказания медицинской помощи космонавтам проявили зарубежные страны. Внимание обусловлено многолетним опытом и уникальными методиками, на которых основаны подобные медуслуги в нашей стране.

О заинтересованности зарубежных партнеров в экспорте космических медицинских услуг рассказали в Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК).

«Интересный сегмент, который вызывает живой интерес у наших зарубежных партнеров, - медицинские услуги, основанные на многолетнем опыте и уникальных методиках подготовки, реабилитации и функциональной поддержки космонавтов», – сообщили в ОРКК ТАСС.

Там также добавили, что интерес для партнеров представляет и телемедицина, так как она помогает оказывать высококвалифицированную медпомощь в государствах, где недостаточно медицинских центров либо они находятся далеко от населенных пунктов. Ранее стало известно, что космические предприятия России начали сертифицировать производимое ими медицинское оборудование для поставок за рубеж.