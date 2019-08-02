Число пострадавших в ДТП с автобусом в Ставрополье достигло 18 человек

Число пострадавших в результате происшествия с автобусом на Ставрополье увеличилось до 18 человек. Все они обратились за медицинской помощью.

Госпитализация понадобилась 14 из них, остальным необходимые процедуры были проведены на месте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Напомним, ранее сообщалось о пяти погибших и 14 пострадавших в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края. По предварительным данным, один из водителей допустил выезд на полосу встречного движения, чем и спровоцировал ДТП.