Трюдо заявил, что Россия не сможет вернуться в G7

Действия России на Украине и в других точках мира не позволяют ей стать партнером клуба G7. Такого мнения придерживается премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«G7 - это собрание стран-единомышленников, позитивно влияющих на мировую экономику. Действия России на Украине и в других местах дают ясно понять, что она не может быть партнером этой группы стран-единомышленников», - сказал он 26 августа на пресс-конференции по итогам саммита во французском Биарицце.

Однако, по его словам, он будет общаться с президентом РФ Владимиром Путиным, если его пригласят на очередной саммит в США. Трюдо напомнил, что на других встречах вел личные беседы с российским лидером и высказывал ему опасения Канады по поводу «всего спектра действий России», сообщает ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что возобновление формата встреч «большой восьмерки» при участии России может быть «полезным». Он добавил, что склоняется к тому, чтобы пригласить Путина на следующий саммит в Соединенные Штаты. В Министерстве иностранных дел России отметили, что не имеют отношения к подобной инициативе.