Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире конфликт в донбассе ТЕГИ

Командира взвода нацбатальона ВСУ Тихого ликвидировали в Донбассе

Тамара Астапенкова
02:33 26.08.2019
Сообщается о гибели еще одного украинского военного, морского пехотинца.
Командира взвода нацбатальона ВСУ Тихого ликвидировали в Донбассе
© Фото: Украинская Берегиня. Одноклассники

Под Горловкой, 25 августа, погиб в результате обстрела из пулемета или снайпера командир взвода 24 батальона «Айдар»* 53 механизированной бригады ВСУ. У 25-летнего украинского военного был позывной Тихий.

Также погиб еще один украинский военный, морской пехотинец из 35 бригады. Причиной его смерти стало пулевое ранение. В Марьинке в результате обстрела из автоматического гранатомета были ранены два военных из 24 бригады и один боец из 72 бригады, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно о гибели снайпера из «Азова»* Романа Романенко, который носил позывной Бич. Он подорвался на фугасе. Тогда Киев обратился к Народной милиции самопровозглашенной ЛНР с просьбой обеспечить эвакуацию тел погибших бойцов ВСУ, которые подорвались при минировании участка у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки. Однако украинские силовики открыли по военнослужащим самопровозглашенной ЛНР огонь во время эвакуации.

* «Айдар» - организация, запрещенная в РФ.

*«Азов» - организация, запрещенная в РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.08.2019, 02:00
Совместная миссия Норвегии, США и Канады выполнит наблюдательный полет над РФ
Дата25.08.2019, 16:23
«Дурацкий поступок»: глава IIHF об истории с кокаином у Кузнецова
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата25.08.2019, 10:00
Бесстрашный «Капитан»: кадры испытаний новейшего робота легкого класса
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
конфликт в донбассе
02:33 В стране и мире
Командира взвода нацбатальона ВСУ Тихого ликвидировали в Донбассе
23:40 В стране и мире
ВСУ обстреляли Горловку из минометов и пулеметов
14:54 В стране и мире
В ЛНР рассказали о перегруппировке ВСУ в Донбассе
16:57 В стране и мире
Видео
Зеленский рассказал о содержании ежеутренних СМС от Генштаба
16:50 В стране и мире
Милиция ЛНР сбила украинский беспилотник «Фантом»
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
02:33 В стране и мире
Командира взвода нацбатальона ВСУ Тихого ликвидировали в Донбассе
02:13 В стране и мире
СМИ: Трамп поругался с коллегами по G7 из-за России
01:12 В стране и мире
Видео
Мощный взрыв уничтожил торговый центр в США: видео
00:58 В стране и мире
Названо пятнадцатое государство, отозвавшее признание Косово
23:40 В стране и мире
ВСУ обстреляли Горловку из минометов и пулеметов
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Кто приезжает в Москву: составлен портрет столичного туриста
Видео
Гигантский паук-охотник шокировал пассажиров машины в Австралии: видео
Ученые рассказали, как уменьшить вред от смартфона
Это рекорд: боец ММА победил соперника за 11 секунд
Видео
Свадебные тягачи проехали по Красноярску: видео
Видео
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.