Под Горловкой, 25 августа, погиб в результате обстрела из пулемета или снайпера командир взвода 24 батальона «Айдар»* 53 механизированной бригады ВСУ. У 25-летнего украинского военного был позывной Тихий.

Также погиб еще один украинский военный, морской пехотинец из 35 бригады. Причиной его смерти стало пулевое ранение. В Марьинке в результате обстрела из автоматического гранатомета были ранены два военных из 24 бригады и один боец из 72 бригады, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Ранее стало известно о гибели снайпера из «Азова»* Романа Романенко, который носил позывной Бич. Он подорвался на фугасе. Тогда Киев обратился к Народной милиции самопровозглашенной ЛНР с просьбой обеспечить эвакуацию тел погибших бойцов ВСУ, которые подорвались при минировании участка у линии соприкосновения в районе населенного пункта Рассадки. Однако украинские силовики открыли по военнослужащим самопровозглашенной ЛНР огонь во время эвакуации.

* «Айдар» - организация, запрещенная в РФ.

*«Азов» - организация, запрещенная в РФ.