Болтон рассказал о скором визите в Киев

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон собрался посетить Киев в ближайшее время с официальным визитом. Высокопоставленный гость из-за океана посетит Украину в рамках курса по поддержке Владимира Зеленского. Ожидается, что Болтон проведет ряд важных встреч и переговоров.

«С нетерпением жду предстоящих встреч с нашими партнерами в Киеве. Мы поддерживаем усилия президента Зеленского по реформам и его курс по укреплению и процветанию Украины», - написал Болтон на своей странице в Twitter.

Ранее советник Дональда Трампа по нацбезопасности заявил, что избрание Владимира Зеленского на пост президента Украины открывает перед страной новые перспективы, особенно по урегулированию конфликта на Донбассе.