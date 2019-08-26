Металлоискатели и противотаранные устройства: в школах и детсадах РФ усиливают меры безопасности

В российских школах и детсадах усилят меры безопасности. Теперь это должны быть не просто камеры видеонаблюдения и охранники на входе в здание. Новые правила, установленные правительством, требуют организации специальных постов, КПП, металлоискателей, сигнализаций. Причем, все общеобразовательные учреждения разделят на категории: чем выше риски, тем серьезнее требования к системе безопасности.

В России много школ, где к требованиям безопасности относятся безответственно. В связи с этим в правительстве РФ разработали постановление, где четко расписали, как должны охраняться школы, детские лагеря, колледжи, техникумы и общежития.

«Мы не забываем, что есть некий переходный возраст. Сотрудник должен обладать вот этими качествами, чтобы он мог найти правильные слова, не вызвать конфликт. Чтобы даже попросить досмотреть ранец можно по-разному. Можно вызвать агрессию, а можно сделать тактично», - рассказал «Звезде» эксперт по комплексной безопасности Петр Фефелов.

Впрочем, не обошлось и без требований очень странных. Например, если детскому садику присвоят первую категорию опасности, - обяжут поставить КПП с охраной на въезде в территорию. А если не будет специального противоторанного устройства перед воротами, то учреждение могут просто закрыть.

В Томской школе номер 16 о безопасности уже позаботились. Есть система доступа и видеонаблюдения - все за счет городского бюджета.

«Это новые хорошие турникеты. Дети проходят, прикладывают свои карточки. Так же проходят и педагоги, доступ посторонних лиц в школу запрещен. Во время образовательного процесса, ни родители, ни посторонние лица не имеют права заходить в здание», - говорит директор школы № 16 Елена Астраханцева.

А в других регионах родители переживают, что их заставят платить за новые системы безопасности.

«Здесь надо тоже смотреть, конечно, какая сумма будет выходить. Потому что не каждый родитель даже сто рублей в месяц готов отдавать за ЧОП», - уверена председатель чувашского регионального отделения Национальной родительской ассоциации Наталья Иванова.

А ведь еще бывает так, что защищать детей нужно не от опасности извне. Проблемы могут быть внутри. В отношениях внутри школы или в психологическом состоянии ребенка. В 2018-м произошло массовое убийство в Керченском политехническом колледже. И несмотря на то, что тревожную кнопку нажать успели, погиб 21 человек. Поэтому, говорят психологи, важно обезопасить не только доступ в учебные заведения.

«Большинство из этих стрелков в прошлой жизни были детьми с репутацией здорового человека, но что у них происходило в душе, никто не знал», - говорит детский психолог Александр Кузнецов.

Каким образом бороться с детскими проблемами и агрессией - у специалистов единого мнения нет. Но сходятся они, по крайней мере, в одном: какие бы меры безопасности не ввели в школе, важно, чтобы и в самом учебном заведении за состоянием ребенка и отношениями в коллективе следили специалисты, а дома его поддерживали близкие.