В Анапе против полицейских возбудили уголовное дело о сексуальном принуждении

На Кубани возбуждено уголовное дело в отношении двух сотрудников полиции города Анапа, подозреваемых в принуждении 17-летней спортсменки к сексуальным действиям. Об этом рассказала старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю по взаимодействию со СМИ Элла Тюкова.

«Уголовное дело по части 2 статьи 133 УК РФ ("Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетней") возбуждено в отношении двух сотрудников полиции города Анапы», - приводит ТАСС слова Тюковой.

Как рассказали в Главном управлении МВД РФ по Краснодарскому краю, по факту произошедшего проводится служебная проверка. Подозреваемых в совершении данного преступления уволили со службы «по отрицательным мотивам». Кроме того, решается вопрос об увольнении в отношении их непосредственных руководителей. К настоящему моменту от исполнения служебных обязанностей отстранен начальник отдела МВД России по городу Анапе.

Источник в экстренных службах региона сообщил ТАСС, что инцидент произошел в ночь на 26 августа в поселке Витязево под Анапой. По словам собеседника информагентства, правоохранители надругались над 17-летней спортсменкой, которая прибыла в город для участия в финале чемпионата России по пляжному волейболу. Девушка выступает за команду Московской области.