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Живая история: в Петербурге прошел футбольный турнир с участниками будущего фильма о «Динамо»

Денис Шурыгин
21:55 26.08.2019
В этом году игры приурочили к старту съемок нового фильма Алексея Пиманова. В своей картине он расскажет об одном из важнейших событий в истории отечественного футбола – игре московского «Динамо» в Великобритании в ноябре 1945 года.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Санкт-Петербурге прошел футбольный турнир с участием звезд кино, музыкантов и политиков. В этом году игры приурочили к старту съемок нового фильма Алексея Пиманова. В своей картине он расскажет об одном из важнейших событий в истории отечественного футбола – игре московского «Динамо» в Великобритании в ноябре 1945 года. Картина получила название «11 молчаливых мужчин».

В турнире, который организован по олимпийской системе, принимают участие четыре команды. Все игры – сразу на вылет. С момента стартового свистка на поле исчезают яркие личности, уступая место командному духу. Все как в реальном футболе - и эмоции, и крепкие выражения, и столкновения.

«Мы были на грани драки большой. Это было бы шоу тогда, понимаете, настоящее. Пенальти, 2:2 еще и подрались бы», - отметил режиссер.

Режиссер и автор нового проекта Алексей Пиманов выводит на поле легендарный состав. Столичное «Динамо» 1945 года. На груди актеров - литера «Д». Им предстоит играть в исторический футбол.

«Я специально подбирал артистов очень долго, они все очень хорошо умеют играть в футбол, по-настоящему. Это будут первые съемки, когда они будут работать без дублеров во всех кадрах, которые там будут. Я надеюсь, что будет настоящий футбол, а не та фальшь, которая всегда чувствуется, когда монтажно все снимают. Знаете, голова актера, а ноги дублера», - подчеркнул Пиманов.

Одиннадцать молчаливых мужчин - это про команду «Динамо», которая в ноябре 1945 года отправилась в турне по Великобритании. Родоначальники футбола свысока смотрели на непрофессионалов - слесарей и сантехников из Союза, которые видели мяч в перерывах между рабочими сменами.

«В жизни для меня игра это жизнь. Без футбола я никуда. Это моя страсть, это моя любовь, это моя вторая жена. Я просто благодарен всем, кто меня утвердил», - заявляет актер Дмитрий Белоцерковский, исполняющий в фильме роль Константина Бескова.

Та серия в 1945 году закончилась со счетом 19:9 в пользу московского «Динамо». После этого мальчишки в городах великой, как им казалось, футбольной Британии, стали рисовать букву «Д» на майках и играть в советских футболистов.

«Нам надо очень хорошо снять футбол. Мы на футбол отвели 20 съемочных дней. У нас матч с «Арсеналом» и у нас матч с «Челси» в нашем сценарии», - раскрывает некоторые подробности будущей картины Алексей Пиманов.

Эта игра не по сценарию, но драматургии лучше не придумаешь. Команда Пиманова сравнивает счет за несколько минут до конца второго тайма. Дело доходит до серии пенальти, после которых можно праздновать победу.

Снимать кино будут сразу в трех городах: Москве, Лондоне и Санкт-Петербурге. Премьера фильма состоится в конце 2020 года и будет приурочена к 75 годовщине исторического события.

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