«Потрясающий собор XVI века»: историк рассказал о значении горевшего в Москве монастыря

Богородице-Рождественский женский монастырь, где в понедельник, 26 августа, произошел крупный пожар, является одним из самых знаменитых монастырей российской столицы, который смог сохранить исторические строения XVI-XVII веков. Об этом «Звезде» рассказал историк архитектуры, реставратор Алексей Клименко.

«Это один из самых знаменитых монастырей в Москве, поскольку он прикрывал подъем Рождественского холма над долиной реки Неглинной. Монастырь сохранил потрясающий по архитектуре собор XVI века, который был замечательно отреставрирован Аидой Васильевной Ильенковой - архитектором-реставратором Мастерской по реставрации памятников архитектуры Москвы. Данный собор - один из редких шедевров архитектуры начала XVI века исключительно значимый и по интерьеру и по наружному облику. Монастырь знаменит и свой колокольней XVII века над Святыми воротами, и корпусами келий XVII века, которые окружают его вдоль Рождественки и по сторонам собора. Эти кельи в советское время использовались под мастерские художников, скульпторов, и их занимал скульптор Федор Федорович Лях… Кельи также использовались под жилье. В таком жилье выросла и сформировалась Наталья Александровна Иофан - одна из крупнейших исследователей культуры древнего Востока», - сообщил специалист в беседе с корреспондентом «Звезды».

Ранее стало известно, что в Богородице-Рождественском женском монастыре в центре Москвы произошел пожар на площади 400 квадратных метров. По данным МЧС, к настоящему моменту спасателям удалось локализовать возгорание. Во время ЧП никто не пострадал.