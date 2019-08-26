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Российский космонавт объяснил отказ ЕКА от полетов на «Союзах»

Ян Брацкий
21:11 26.08.2019
Космонавт Павел Виноградов уверен, что в случае отказа европейцев от полетов на российских космических кораблях, найдутся желающие из числа других стран.
Российский космонавт объяснил отказ ЕКА от полетов на «Союзах»
© Фото: Roscosmos via, Globallookpress

Российский космонавт Павел Виноградов заявил, что отказ Европейского космического агентства (ЕКА) от пилотируемых кораблей «Союз» не является самостоятельным решением. По его мнению, на такой шаг ЕКА пошла после нажима со стороны Вашингтона, сообщает «360».

При этом Виноградов подчеркнул, что даже если угрозы европейцев воплотятся в жизнь, ничего страшного для российской космической индустрии не произойдет, так как в мире существует множество стран, которые желают отправить на околоземную орбиту своих представителей. Например, в сентябре на МКС летит астронавт Объединенных Арабских Эмиратов, подчеркнул россиянин.

Ранее глава ЕКА в РФ Рене Пишель заявил, что итальянский астронавт Лука Пармитано, доставленный на МКС в конце июля этого года, станет последним европейским пассажиром российского «Союза» и впредь астронавты ЕКА будут летать на орбиту на пилотируемых кораблях США.

«Это не выбор американских ракет, это давление США на своих союзников, вот и все. Американцев всегда очень сильно волновали наши хорошие связи и работа с французами и немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить», - заявил Виноградов.

При этом Пишель уточнил, что полеты европейцев на российских кораблях могут возобновиться, если Кремль и Белый дом договорятся о «перекрестных полетах».

В настоящее время «Союз» является единственным пилотируемым космическим кораблем, который доставляет космонавтов на борт МКС. Американские аналоги, разрабатываемые корпорациями SpaceX и Boeing, до сих пор находятся в стадии разработки.

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