Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Возглавила список Тейлор Свифт, которая за минувший год успела заработать около 185 миллионов долларов. Концертный тур в поддержку ее альбома Lover стал самым кассовым в истории США.

На второй позиции обосновалась исполнительница в стиле R’n’B Бейонсе с доходом 81 миллион долларов. Замкнула тройку самых кассовых певиц американской сцены Рианна, заработавшая за минувший год 62 миллиона долларов.

Далее идут Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде и Дженнифер Лопес. В топ-10 также вошли Леди Гага, Селин Дион и Шакира.