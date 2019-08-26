Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц

Ян Брацкий
20:34 26.08.2019
Рейтинг составлялся на основе данных о доходах с июня 2018 по июль 2019 года.
Журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
© Фото: ImagePressAgency face to face, Globallookpress

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года. Возглавила список Тейлор Свифт, которая за минувший год успела заработать около 185 миллионов долларов. Концертный тур в поддержку ее альбома Lover стал самым кассовым в истории США.

На второй позиции обосновалась исполнительница в стиле R’n’B Бейонсе с доходом 81 миллион долларов. Замкнула тройку самых кассовых певиц американской сцены Рианна, заработавшая за минувший год 62 миллиона долларов.

Далее идут Кэтти Перри, Пинк, Ариана Гранде и Дженнифер Лопес. В топ-10 также вошли Леди Гага, Селин Дион и Шакира.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата26.08.2019, 05:15
Танки, вертолеты, «Грады» и десант: кадры масштабных тактических учений на «Селенге-2019»
Дата26.08.2019, 12:29
Назван состав сборной России по футболу на сентябрьские матчи отбора ЧЕ-2020
Дата05.04.2019, 18:12
«Обновленный тяжеловес»: Ил-76МД-90А передан ВТА
Дата26.08.2019, 19:01
Экспортный Су-57 и новейший МС-21: в Жуковском готовятся к открытию МАКС-2019
Дата25.08.2019, 15:54
Самолет, тягач и «полуторки»: видео редчайших артефактов, найденных в Арктике
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:36 В стране и мире
Видео
В центре Москвы полыхает Богородице-Рождественский женский монастырь
18:41 В стране и мире
Видео
Цена победы: российский пилот рассказал о перегрузках во время триумфального выступления
18:23 В стране и мире
Видео
В Пскове полыхает склад с битумом на площади более 3 тысяч квадратных метров
17:33 В стране и мире
Видео
Семейная пара натравила своего пса на рыбака под Воронежем из-за замечания
16:13 В стране и мире
Видео
Перевернутый КамАЗ посреди Волоколамского шоссе: первые кадры с места ДТП
События дня
События дня
МАКС-2019
Пожары в Сибири
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Ученые назвали главную опасность растительного масла
Видео
Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
Пользователи Сети нашли живого «Стива Джобса» в Египте
Видео
Момент падения самолета ВВС Испании в Средиземное море попал на видео
Видео
Посадка новейшего истребителя на авианосец от первого лица: кадры из кабины F-35
Самая смертоносная атака акул: СМИ рассказали о нападении хищников на крейсер ВМС США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.