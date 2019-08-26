Рошаль рассказал о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Состояние семилетней Аиши из Ингушетии улучшается, а раны после ампутации руки постепенно заживают. Об этом сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В столичную клинику девочку доставили в начале июля со множеством ран, ожогов и переломом ребер. В грубом обращении с Аишей обвиняется родная тетя, в семье которой она воспитывалась несколько лет.

«Девочка очень активная, она бегает, хорошо ест. Сегодня рана на предплечье заживает, но еще предстоит провести различные пластические операции», - заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

Подозреваемая в жестоком обращении с ребенком находится под стражей. Тем временем, родная мать девочки требует вернуть ее. Сейчас она собирает деньги на дорогу в Москву, где намерена забрать Аишу.