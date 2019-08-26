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Дом за 22 часа: в Казани завершился финальный день чемпионата мира рабочих профессий WorldSkills-2019

Алексей Казанников
20:28 26.08.2019
В соревновании приняли участие полторы тысячи специалистов из разных стран.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

В Казани прошел четвертый - заключительный день работы чемпионата мира рабочих профессий WorldSkills-2019. В рамках соревнования полторы тысячи сантехников, пекарей, электриков, фрезеровщиков из разных стран выполняли специальные задания. Работу принимало жюри, которое учитывало не только скорость, но и качество.

В финальный день WorldSkills уже было не разобрать, кто соревнуется: участники в мастерстве, или болельщики национальных сборных в умении поддержать своих специалистов.

И вот, долгожданный поклон от Никиты Комарова и Андрея Корпачева. Они за 22 часа сделали, по сути, невозможное - возвели в павильоне целый дом.

Финальный отсчет до окончания очередной компетенции - это кирпичная кладка. Участники должны были выложить слово «Россия». Эта компетенция, можно сказать, сердце мирового первенства в Казани.

У Сергея Херкуна из Тюменской области сразу две рабочие профессии - техник-строитель и каменщик-бетонщик. Среди 50 участников со всего мира он строит свою «Россию».

«Усталость дикая, задание - нереально крутое, сложное, интересное. Это было моментально. Я не почувствовал эти 22 часа - это было просто мгновение», - рассказал Сергей Херкун «Звезде».

Все четыре дня болельщики поддерживают своих практически с утра до вечера. Тут были ликующие возгласы и слезы радости.

Последние штрихи и красоту в импровизированной ванной комнате наводит Лорен Филипс. Двадцатиоднолетний сантехник из Новой Зеландии признается, что защищать честь страны своим мастерством и руками - бесценно.

«Я ненавижу сидеть в офисе целый день - это не для меня. А тут мои инструменты всегда под рукой, и с ними я путешествую по стране. А теперь еще и защищаю честь Новой Зеландии на мировом первенстве», - говорит Лорен Филипс.

Работы участников оценивают международные судьи, чтобы уже завтра, 27 августа, во время официальной церемонии закрытия назвать имена лучших работников по версии WorldSkills.

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