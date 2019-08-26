В центре Москвы полыхает Богородице-Рождественский женский монастырь
В настоящий момент пожарные пытаются ликвидировать пламя.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: rybalka_s_denchikom, Instagram
В Москве полыхает Богородице-Рождественский женский монастырь. На место ЧП прибыли сотрудники пожарной охраны.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что здание обители окутано облаком черного дыма, а пожарные проводят работу по ликвидации возгорания.
К настоящему моменту нет информации о пострадавших во время ЧП. Предварительно, жертв удалось избежать. Привлечены 11 единиц техники и 44 человека личного состава, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.