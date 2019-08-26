Ученые назвали главную опасность растительного масла

Ученые из США доказали взаимосвязь между жаренной на растительном масле пищей и появлением онкологических опухолей. Специалисты из Массачусетского университета экспериментировали над лабораторными мышами, которых кормили едой, приготовленной на рапсовом масле. Его активно используют в кафе быстрого питания.

У подопытных грызунов от такой диеты в кишечнике начали образовываться злокачественные опухоли. Причина тому, уверены онкологи, в распространении токсичных элементов в кровеносной системе.

На основе этих выводов, которые опубликованы в пресс-релизе на сайте Американской ассоциации по изучению рака, врачи установили, что страдающим от заболеваний кишечника людям необходимо отказаться от жареной пищи.