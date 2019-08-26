ЕКА планирует доставлять своих астронавтов на МКС на кораблях США
В США новые корабли для пилотируемых полетов в космос разрабатывают компании SpaceX и Boeing.
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Европейские астронавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях США. По этой причине, итальянский специалист Лука Пармитано, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейским пассажиром российского «Союза».
С таким заявлением на Евразийском аэрокосмическом конгрессе выступил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в РФ Рене Пишель.
«К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе". В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», - цитирует ТАСС заявление Пишеля.
Последние восемь лет на МКС летают только российские пилотируемые корабли «Союз», которые доставляют на орбиту космонавтов и необходимое оборудование.