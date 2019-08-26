ЕКА планирует доставлять своих астронавтов на МКС на кораблях США

Европейские астронавты будут летать на Международную космическую станцию (МКС) на кораблях США. По этой причине, итальянский специалист Лука Пармитано, который прибыл на МКС в июле этого года, может стать последним европейским пассажиром российского «Союза».

С таким заявлением на Евразийском аэрокосмическом конгрессе выступил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в РФ Рене Пишель.

«К сожалению, запуск Луки Пармитано был последним на "Союзе". В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях», - цитирует ТАСС заявление Пишеля.

Последние восемь лет на МКС летают только российские пилотируемые корабли «Союз», которые доставляют на орбиту космонавтов и необходимое оборудование.