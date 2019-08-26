Цена победы: российский пилот рассказал о перегрузках во время триумфального выступления

Головокружительные кульбиты под облаками и многократные перегрузки. Член сборной России по высшему пилотажу Михаил Мамистов рассказал «Звезде», какой ценой ему далась золотая медаль на чемпионате мира.

По словам пилота, ключ к успеху - в подготовке и стремлении быть лучшим в своем деле. Набор упражнений и фигур, за который россиянин удостоился высшей оценки, называется «темный комплекс». Комбинация элементов сообщается летчику перед самым вылетом.

«Мы были готовы ко всем элементам. Конечно, есть более или менее сложные фигуры. Успех их выполнения зависит от расположения солнца, от силы и направления ветра. Разные элементы в различных условиях могут выглядеть более или менее сложными, но все они непростые. Есть вращения, когда они управляемые или штопорные, когда очень сложно ориентироваться. Примерно представляя, какие могут быть задания, каждая команда старается готовиться дома, поэтому я не могу что-то конкретное выделить», - признается Мамистов.

Высший пилотаж отнимает у летчика много сил, добавляет чемпион. Во время выступления человек в кабине самолета испытывает нечеловеческие перегрузки.

«Есть технически, а есть физически сложные элементы. Мы летаем с перегрузками плюс десять, минус восемь, и все без специальных костюмов и технических устройств. Пилот должен не просто выдерживать эти перегрузки, но и с ювелирной точностью управлять самолетом. Когда плюс десять перегрузка, это значит, что летчика вдавливает в сидение с силой, в десять раз превышающей его вес. Если пилот весит 80 килограммов, то на него давит 800 килограммов, а если минус восемь, то с такой же силой его выталкивает из сиденья. Это очень сложно, и к таким перегрузкам надо серьезно готовиться», - заявляет пилот.

После получения золотой медали Михаил Мамистов претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как первый в истории трехкратный чемпион по высшему пилотажу. К такой славе летчик относится спокойно и считает, что все его заслуги - результат командной работы.

«На самом деле я не читаю себя каким-то уникальным и заслуженным. Я просто занимаюсь этим делом. А у нас еще очень много хороших летчиков, которые если бы освоили спортивные самолеты, то смогли бы добиться не менее впечатляющих результатов. Конечно, спортивный пилотаж очень специфичен, а мой результат - это итог работы всей команды. У нас сильная школа, мы все летаем в одном стиле, имеем одну технику выполнения фигур, и я считаю, что все это - заслуга команды», - считает чемпион.

Михаил Мамистов уверен, что у каждого участника соревнований есть свой личный подход к подготовке и выполнению фигур. Некоторые перед полетом проходят настоящие ритуалы, а кто-то относится к этому как к работе.

«Кто-то говорит, чтобы к нему не подходили, не говорили с ним, кто-то, наоборот, общается, и шутит со всеми, и песни поет перед выступлением, кто-то их слушает - у каждого своя жизнь. Я считаю, что надо хорошо, четко и красиво выполнить свою работу, подготовиться к ней и просчитать все нюансы. От этого все зависит. Когда все рассчитано по высоте и направлению, у тебя нет волнения, и, конечно же, мне было проще, потому что ничего доказывать не нужно. Летаю спокойно, и более хороший результат показывается. Мне это помогает справиться с волнением. Ведь я уже многое завоевал», - уверен участник сборной России по высшему пилотажу.

До завершения соревнований еще далеко. Чемпионат мира состоит из четырех комплексов упражнений. В начале 61 летчик демонстрирует свои навыки в произвольной программе, за которой следует три «темных комплекса». По их итогам определится абсолютный чемпион, на звание которого претендуют представители сборной России.