В Пскове полыхает склад с битумом на площади более 3 тысяч квадратных метров

В Пскове на Пожиговской улице произошел пожар на складе с битумом. По сообщениям МЧС РФ, площадь возгорания составила 3,6 тысячи квадратных метров.

Кадры инцидента были опубликованы в Сети. На записи видно, что к месту ЧП едут несколько автомобилей пожарной охраны, в то время как над горящим складом возвышается огромный столб черного дыма.

По информации МЧС, согласно предварительным данным, никто не пострадал. К тушению огня привлечены 27 человек и 11 единиц спецтехники.