Макрон ответил президенту Бразилии по поводу внешности своей жены

Нешуточные страсти закипают между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его бразильским коллегой Жаиром Болсонару. Причина - внешность первой леди Пятой республики.

Обмен мнениями на повышенных тонах произошел после публикации пользователя Facebook Родригу Андреаса, который разместил на своей странице фотоколлаж высших должностных лиц Бразилии и Франции в компании их жен.

Одним из первых фотографии прокомментировал сам бразильский лидер, оставив под ними ироничный комментарий. Масла в огонь подлил министр сельского хозяйства латиноамериканской страны Абраам Вайнтрауб, который на своей странице в Twitter назвал Макрона оппортунистом, который ищет поддержки французского сельскохозяйственного лобби. Макрон подобные заявления счел неуместными и грубыми.

«Я думаю, что бразильским женщинам, вероятно, стыдно читать слова своего президента, а бразильцам, которые являются великими людьми, немного стыдно видеть такое поведение. Я очень надеюсь, что у бразильского народа будет президент, который ведет себя на высоте», - заявил Эммануэль Макрон в эфире BFM TV, комментируя некорректный выпад в адрес своей супруги.

Отношения между лидерами двух стран могли испортиться на фоне лесных пожаров в Амазонии. Макрон обвинил Болсонару в бездействии и призвал к более решительным мерам. К тому же официальный Париж считает, что бразильские власти в недостаточной мере выполняют свои обязательства в рамках соглашения о климате.