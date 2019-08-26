Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»
В России премьера девятого эпизода фантастической саги состоится 19 декабря.
© Видео: Star Wars, YouTube © Фото: Star Wars, YouTube
В Сети появился первый трейлер фантастического фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восход» режиссера Джей Джей Абрамса. Ролик был опубликован на YouTube-канале Star Wars в понедельник, 26 августа.
В начале трейлера зрители видят кадры из предыдущих частей «Звездных войн», после чего появляются сцены из новой картины. В одном из эпизодов главная героиня седьмой и восьмой частей Рей (Дэйзи Ридли) предстает в одеянии ситха и с красным световым мечом.
В России премьера девятого эпизода фантастической саги состоится 19 декабря текущего года.