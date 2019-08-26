Вышел первый трейлер нового эпизода «Звездных войн»

В начале трейлера зрители видят кадры из предыдущих частей «Звездных войн», после чего появляются сцены из новой картины. В одном из эпизодов главная героиня седьмой и восьмой частей Рей (Дэйзи Ридли) предстает в одеянии ситха и с красным световым мечом.

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