В Кливленде появился памятник Юрию Гагарину
Бюст первого космонавта появился в городе Кливленд на Аллее Славы в Русском культурном саду.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В американском городе Кливленд, штат Огайо, установили памятник Юрию Гагарину. Бюст первого космонавта появился на Аллее Славы в Русском культурном саду. Организаторы назвали Гагарина «символом человечества в космосе».
Бюст был передан руководству сада международным фондом «Диалог культур - единый мир», который уже установил памятники космонавту в университетах, музеях и планетариях по всему миру, в том числе в Индии, Великобритании, Франции и Китае. Этой весной бронзовый бюст космонавта появился в Бухаресте в парке имени короля Михая I Румынского.
Как отметили в фонде, установка бюста послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и США.