В Кливленде появился памятник Юрию Гагарину

В американском городе Кливленд, штат Огайо, установили памятник Юрию Гагарину. Бюст первого космонавта появился на Аллее Славы в Русском культурном саду. Организаторы назвали Гагарина «символом человечества в космосе».

Бюст был передан руководству сада международным фондом «Диалог культур - единый мир», который уже установил памятники космонавту в университетах, музеях и планетариях по всему миру, в том числе в Индии, Великобритании, Франции и Китае. Этой весной бронзовый бюст космонавта появился в Бухаресте в парке имени короля Михая I Румынского.

Как отметили в фонде, установка бюста послужит укреплению дружбы и взаимопонимания между народами России и США.