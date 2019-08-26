Семейная пара натравила своего пса на рыбака под Воронежем из-за замечания

Рыбалка за городом закончилась для одного из жителей Воронежа визитом к врачу. Мужчина повздорил с семейной парой, которая разбила палатку на том же берегу и отдыхала в компании своего ротвейлера. Пес все время находился без поводка и намордника, чем смутил случайного рыбака. На просьбу привязать животное его хозяин отреагировал бурно и едва не устроил драку со своим оппонентом. После владелец бойцовской собаки и вовсе начал выгонять рыбака с берега.

Пострадавший от укуса ротвейлера предусмотрительно вел запись всего происходящего на смартфон, что не понравилось спутнице скандалиста. Сначала она осведомилась о наличии специального разрешения на съемку, а потом просто натравила собаку на пострадавшего. За кадром слышны лай и угрожающее рычание, а также крики женщины, которая отдает команды ротвейлеру.

Видео инцидента опубликовано в паблике «Нетипичный Воронеж» на странице в VK. Финал инцидента остался за кадром. Скорее всего, пострадавший после визита к травматологу направился в правоохранительные органы, представители которых установят все обстоятельства и степень вины каждого участника перепалки.