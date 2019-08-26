Росздравнадзор проверит больницу в Тюмени, где отказали в помощи пациентке с отеком легких

Федеральные инспекторы проверят работу одной из больниц Тюмени. Специалисты Росздравнадзора направлены в лечебное учреждение, где одна из пациенток осталась без помощи.

Девушку с отеком легких на скорой помощи доставили в стационар, но там ее не приняли, сославшись на окончание смены. Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете РФ.

В пресс-службе Департамента здравоохранения Тюменской области заявили, что к медицинским работникам применены строгие меры взыскания.