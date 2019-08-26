Перевернутый КамАЗ посреди Волоколамского шоссе: первые кадры с места ДТП

В Москве на Волоколамском шоссе в сторону области перед поворотом на Походный проезд произошло ДТП с участием КамАЗа и легкового автомобиля. Кадры с места происшествия были опубликованы в социальных сетях.

На снимках видно, что грузовой автомобиль лежит поперек проезжей части. При этом земля, находившаяся в его кузове, рассыпалась по дороге. Легковушка же сильно не пострадала.

Также, судя по фото, на место ЧП уже прибыли сотрудники МЧС и скорой помощи.

© ДТП и ЧП Москва, vk

По информации паблика «ДТП и ЧП Москва», во время ДТП никто не пострадал.