В Кремле оценили возможность возвращения России в G8

В Кремле не считают провокацией призыв президента США Дональда Трампа вернуть РФ в G7. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет, не считаем», - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос во время пресс-конференции.

Песков добавил, что Москва не станет возвращаться к формату «Большой восьмерки» без консенсуса всех стран G7 по этому вопросу.

«Конечно, возвращаться в "семерку" только по приглашению одной из стран невозможно, потому что там все решения принимаются консенсусом», - заявил пресс-секретарь в ответ на вопрос о том, может ли Россия присоединиться к G7, если приглашение будет получено не от всех стран-участниц или только от Трампа как хозяина следующей встречи.

Дмитрий Песков также напомнил слова президента России Владимира Путина о том, что для Москвы возвращение к формату «восьмерки» не является самоцелью, при этом пресс-секретарь подчеркнул, что РФ «не отказывалась ни от каких форматов общения, но и навязывать свое участие никому не собирается».

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп назвал «полезным» присоединение России к следующему саммиту G7, который должен пройти в США. По его словам, вопрос возобновления формата «Большой восьмерки» обсуждался на прошедшей встрече во французском Биаррице.