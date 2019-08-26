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Недосягаемая высота: российский летчик стал лучшим на ЧМ по высшему пилотажу

Ян Брацкий
16:39 26.08.2019
Российский летчик является претендентом на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, так как является единственным трехкратным чемпионом мира по высшему пилотажу.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российский летчик Михаил Мамистов стал лучшим и завоевал золотую медаль на чемпионате мира по высшему пилотажу во Франции. Награду он получил за так называемый темный комплекс упражнений, то есть набор воздушных фигур, который он узнал лишь накануне выступления.

Михаил - первый и единственный в истории трехкратный абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу. Он претендент на попадание в Книгу рекордов Гиннесса и является летчиком-инструктором ОКБ Сухого - одного из ведущих в России предприятий по разработке авиационной техники.

Вместе с Михаилом в составе нашей сборной еще пять летчиков. За победу они боролись с соперниками из 17 стран. 

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