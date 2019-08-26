Старейший подводник России Юлий Ксюнин умер на 106-м году жизни в Тамбове

В Тамбове на 106-м году жизни умер ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга, старейший подводник РФ Юлий Ксюнин. Об этом рассказал руководитель Музейно-выставочного центра Тамбовской области Игорь Николаев.

«Сегодня рано утром умер Юлий Порфирьевич Ксюнин», - заявил Николаев.

Юлий Ксюнин родился в Томске в 1914 году. Начал свою учебу в Дзержинском военно-морском училище в Санкт-Петербурге в 1934 году. Начиная с 1939 года служил на Тихоокеанском флоте в районе Владивостока.

В 1945 году участвовал в подготовке и высадке десанта в Северную Корею, где бойцы Красной армии должны были захватить порты и военно-морские базы японцев.

Служил на Русском острове, занимал пост старшего офицера штаба Тихоокеанского флота, а затем - начальника Военно-морского учебного центра добровольного общества содействия Военно-Морскому флоту. В 1951 году Ю.П. Ксюнин – военный представитель Главного управления кораблестроения Военно-Морского флота в Красноярске, Ярославле, ГДР.

В 1960 году уволен в запас, после чего переехал в Тамбов, где преподавал в высших и средних профессиональных учебных заведениях.

Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалью к ордену «За заслуги перед Отечеством» IVстепени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и «За победу над Японией».

В марте этого года «Звезда» взяла интервью у Юлия Ксюнина. Во время беседы подводник рассказал о своей службе на флоте.