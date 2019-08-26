Погибшую во время родов в Ставропольском крае женщину могли оставить в реанимации без присмотра

Следователи в Ставропольcком крае выясняют причины смерти женщины во время родов. Родственники погибшей уверены, что во время проведения процедуры кесарева сечения роженице ввели недопустимую дозу обезболивающего, а потом и вовсе оставили пациентку одну в реанимации, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«К настоящему времени следователи СКР провели осмотр места происшествия, изъяли документацию и биологические материалы, назначили ряд судебно-медицинских экспертиз», - сообщается на официальном сайте СК РФ по Ставропольскому краю.

Инцидент произошел еще 15 августа, но представители регионального Минздрава отреагировали на него лишь сегодня. Чиновники заявили, что в течение беременности девушка не посещала врачей, роды проходили с осложнениями, а бригада хирургов сделала все возможное для ее спасения. Девушка скончалась от большой потери крови. При этом ребенок остался жив.