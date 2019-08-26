Российская военная техника на Крымском мосту: кадры прохода колонны

В войсках ЮВО военного округа стартовало двустороннее командно-штабное учение с соединениями и воинскими частями 8-й, 49-й и 58-й общевойсковых армий, армии ВВС и ПВО, сил Черноморского флота и Каспийской флотилии, сообщает пресс-служба округа.

«Учебные мероприятия пройдут на 12-ти полигонах военного округа, в том числе общевойсковых, морских и авиационных, расположенных на территории Ростовской, Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского краев и Республики Крым», - говорится в сообщении пресс-службы округа.

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В ходе КШУ командиры и штабы выполнят задачи по управлению межвидовыми группировками войск по тактическим замыслам оборонительных и наступательных действий, разработанным на основе оперативно меняющейся учебно-боевой обстановки, в условиях прибрежной, горно-лесистой и степной местности.

© Минобороны РФ ДКШУ 49 ЮВО 2019

В розыгрыше тактических эпизодов примут участие до 8,2 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 2,5 тыс. единиц военной техники, в том числе около 30 самолетов и более 60 вертолетов, свыше 100 танков и до 10 кораблей и судов Черноморского флота и Каспийской флотилии. Мероприятия КШУ продлятся до 31 августа.