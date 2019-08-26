Пользователи Сети нашли живого «Стива Джобса» в Египте

Основатель Apple Стив Джобс мог инсценировать свою смерть и сейчас скрывается в Египте. В этом уверены тысячи пользователей социальных сетей, которые обсуждают фотографию мужчины, как две капли воды похожего на покойного гения информационных технологий.

Пост со снимком уже набрал около 80 тысяч лайков и комментариев в Twitter. Оценивая снимок, большинство пользователей единодушны во мнении, что мужчина в кадре не просто похож на Джобса внешне, но даже сидит в его фирменной позе.

«Алло! Может кто-нибудь сказать мне, что Стив Джобс делает в кафетерии в Египте?» - задается вопросом пользователь Xephy Lon на странице в Twitter.

Однако среди фанатов Apple нашлись скептики, которые уверены, что мужчина в кадре просто похож на Джобса, а сам снимок сделан в полутьме.

Стив Джобс умер 5 октября 2011 года в Калифорнии после продолжительной болезни. Ему было 56 лет.