Синоптики предупредили москвичей о минусовых температурах на этой неделе

Жителей Москвы и области ожидают минусовые температуры. Резкое похолодание произойдет в ночь на четверг, предупреждают синоптики. Этому будет способствовать прохождение циклона, который принесет с собой ветреную погоду и температурные колебания.

Сегодня и завтра в столичном регионе ожидаются комфортные 20-22 градуса тепла. Однако в течение следующих двух дней ситуация кардинально изменится. Днем столбики термометров не поднимутся выше 8 градусов, и такая температура продержится до выходных. К тому же будет дуть порывистый ветер, до 15 метров в секунду.

Впрочем, затяжным похолодание не будет, успокаивает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В разговоре со «Звездой» он заявил, что уже к выходным воздух в Москве и области прогреется до 23 градусов и первые дни сентября будут по-летнему теплыми.