Прокуратура заинтересовалась массовым увольнение хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура заинтересовалась информацией о массовом увольнении врачей-хирургов из больницы в Нижнем Тагиле. В надзорном ведомстве приняли решение провести встречу с медиками и их руководством.

«Сотрудники аппарата прокуратуры области проведут встречу с заинтересованными сторонами: как с работниками, заявившими о нарушении их трудовых прав, так и с руководством медицинских учреждений. В ходе надзорных мероприятий прокуратура проверит все доводы, изложенные работниками медицинских учреждений Нижнего Тагила, в том числе по вопросам начисления заработной платы и стимулирующих выплат», - сказано в сообщении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.

Как уточнили в надзорном ведомстве, встреча пройдет 28 августа в рамках проверки заявлений сотрудников медицинского учреждения о нарушении их трудовых прав.

Ранее региональные СМИ распространили информацию, что все хирурги Центральной городской больницы № 1 Нижнего Тагила написали заявления об увольнении. Причиной этого стала высокая нагрузка при не соответствующей ей заработной плате.

На ситуацию уже обратили внимание в Кремле. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, вопрос массового увольнения врачей-хирургов в больнице Нижнего Тагила требует реакции местных властей и Министерства здравоохранения РФ.