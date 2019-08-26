На Украине заговорили о дефиците питьевой воды

Украине грозит глобальная засуха и дефицит питьевой воды. С таким мрачным прогнозом выступили специалисты, отслеживающие ситуацию. По их расчетам, уже через 20-30 лет стране придется импортировать питьевую воду.

На сегодняшний день Украина имеет самый низкий в Европе показатель обеспеченности водой. Критическим считается ежегодный доступ к водным ресурсам менее 1,7 тысячи кубических метров на человека. Сегодняшний показатель в стране - тысяча кубометров на человека. Причин этому масса, отмечают эксперты. Помимо глобального потепления, это слабое наполнение влагой глубоких слоев почвы, в которых находятся подземные источники. Из-за малоснежных зим и кратковременных дождей земля высыхает, и сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как гидрогеологическую засуху.

При этом использование воды на Украине признано неэффективным и нерациональным. Специалисты приводят в пример соседнюю Польшу, где в аналогичной ситуации власти пошли на решительные меры и ввели ограничения на использование воды. Они коснулись мытья автомобилей, полива газонов и наполнения бассейнов. За нарушений требований предусмотрены крупные штрафы.

Официальный Киев пока не предпринимает мер, среди которых может быть решение о создании водохранилищ, сообщает «Украинская климатическая сеть» на своей странице в Facebook.

Между тем ООН признает дефицит пресной воды первостепенной проблемой в мире. Сегодня 2,6 миллиарда человек на земле вообще не имеют доступа к чистой питьевой воде. В ближайшие пять лет эта цифра вырастет на один миллиард, и из-за возможности использовать источники воды могут начаться вооруженные конфликты.