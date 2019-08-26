В Анапе запретили плавать на матрасах

В Анапе из-за сильного ветра запретили выходить в море на катамаранах и плавать на надувных матрасах. Туристов и местных жителей призвали соблюдать меры безопасности и не подвергать риску жизнь и здоровье.

Об этом сообщает сайт «Комсомольской правды» со ссылкой на Управление гражданской обороны и защиты населения города-курорта.

По данным синоптиков, порывы ветра на курорте Краснодарского края могут достигать 8 метров в секунду. А вот температура морской воды в Анапе сейчас довольно комфортная для купания, она составляет 25 °С.