В университете Мечникова в Петербурге обнаружили подозрительный предмет
На место ЧП уже прибыли полиция и спасатели.
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Экстренные службы проверяют появившуюся информацию о взрывном устройстве в университете имени Мечникова на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге.
Как сообщает новостной паблик «78 | НОВОСТИ» в социальной сети «ВКонтакте», в четырехэтажном корпусе был найден подозрительный предмет. На место ЧП уже прибыли полиция и спасатели.
В разговоре со «Звездой» экстренные службы не стали комментировать информацию о подозрительном предмете, найденном в здании университета.