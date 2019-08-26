В университете Мечникова в Петербурге обнаружили подозрительный предмет

Экстренные службы проверяют появившуюся информацию о взрывном устройстве в университете имени Мечникова на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщает новостной паблик «78 | НОВОСТИ» в социальной сети «ВКонтакте», в четырехэтажном корпусе был найден подозрительный предмет. На место ЧП уже прибыли полиция и спасатели.

В разговоре со «Звездой» экстренные службы не стали комментировать информацию о подозрительном предмете, найденном в здании университета.