Годовалого ребенка спасли из заблокированной машины в центре Москвы

В Москве в Большом Власьевском переулке в легковом автомобиле оказался заблокирован годовалый ребенок. Мать малыша заперла двери транспортного средства, а после заметила, что ключи остались внутри.

На место ЧП были вызваны специалисты, которые вскрыли машину. Ребенок не пострадал и в настоящий момент чувствует себя хорошо.

По сообщениям МЧС, сотрудники экстренного ведомства не смогли принять участие в спасательной операции, поскольку мать ребенка обратилась за помощью в коммерческие службы.