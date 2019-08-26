Годовалого ребенка спасли из заблокированной машины в центре Москвы
Мать малыша обратилась за помощью в коммерческие службы, из-за чего сотрудники МЧС не принимали участие в спасательной операции.
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В Москве в Большом Власьевском переулке в легковом автомобиле оказался заблокирован годовалый ребенок. Мать малыша заперла двери транспортного средства, а после заметила, что ключи остались внутри.
На место ЧП были вызваны специалисты, которые вскрыли машину. Ребенок не пострадал и в настоящий момент чувствует себя хорошо.
По сообщениям МЧС, сотрудники экстренного ведомства не смогли принять участие в спасательной операции, поскольку мать ребенка обратилась за помощью в коммерческие службы.