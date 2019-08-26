Тучи неизвестных насекомых атаковали жителей Астрахани: видео

Полчища неизвестных насекомых атаковали жителей Астрахани. Очевидцы сообщают о настоящем нашествии. Астраханцы предположили, что это златоглазка обыкновенная, однако в таком количестве этот вид в здешних краях никогда не встречался, тем более в конце августа.

Специалисты разводят руками и до сих пор не могут назвать точную причину появления насекомых в таком количестве. Между тем незваные гости кусаются и легко проникают в квартиры горожан, без труда преодолевая москитные сетки.

Натуралисты предполагают, что на улицах города могут хозяйничать обыкновенные мокрецы - очень мелкие двукрылые насекомые, причем далеко не безобидные. Их укусы достаточно болезненны и, помимо сильного зуда, вызывают отеки и нарывы.

По одной из версий, сообщает портал «Астрахань online», насекомых могло занести в регион порывами сильного ветра. По другой версии, этому могло способствовать глобальное потепление. Очевидно, незваные гости пробудут на городских улицах, в парках и квартирах горожан до первых холодов. Тем временем пострадавшие от укусов насекомых люди рассчитывают, что мокрецы в Астрахани не приживутся.