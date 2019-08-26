В Донецке появился напечатанный на 3D-принтере памятник Пушкину

Памятник великому русскому поэту Александру Пушкину установили в Буденновском районе Донецка. Монумент был изготовлен на 3D-принтере. Памятник Пушкину в Донецке представляет собой копию того, что установлен в центре Москвы.

Открытие монумента приурочено к 150-летию со дня основания города. Работы по изготовлению памятника длились около трех месяцев. Авторы скульптуры использовали для печати более 20 килограммов пластика и полтонны бетонной смеси. Он занял место перед местным Дворцом культуры. В 50-е годы там также находился памятник Пушкину, но его демонтировали из-за ветхого состояния.