Российско-монгольские учения «Селенга-2019» стартовали на полигоне Мунх-Хэт

Мотострелки на БМП-2 совершили марш, высадились в захваченной условным противником зоне, скрытно оцепили город и штурмом взяли территорию.

В труднодоступных районах по условному противнику отработала военная авиация.

Вертолеты Ми-8 высадили тактический десант в тыл неприятелю, а Ми-24 поддержали его ударами неуправляемых ракет.

Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011 года они назывались «Дархан», что в переводе с монгольского означает «Строитель».

В 2018 году маневры проходили на полигоне Бурдуны в Бурятии, в них участвовали свыше 1 тыс. военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.