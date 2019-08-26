Российско-монгольские учения «Селенга-2019» стартовали на полигоне Мунх-Хэт
В маневрах принимают участие более двух тысяч военных.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Мотострелки на БМП-2 совершили марш, высадились в захваченной условным противником зоне, скрытно оцепили город и штурмом взяли территорию.
В труднодоступных районах по условному противнику отработала военная авиация.
Вертолеты Ми-8 высадили тактический десант в тыл неприятелю, а Ми-24 поддержали его ударами неуправляемых ракет.
Учения «Селенга» проводятся ежегодно с 2008 года, до 2011 года они назывались «Дархан», что в переводе с монгольского означает «Строитель».
В 2018 году маневры проходили на полигоне Бурдуны в Бурятии, в них участвовали свыше 1 тыс. военнослужащих и до 200 единиц военной техники с обеих сторон.