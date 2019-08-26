Путин заявил о медленном росте доходов россиян

Ситуация, в которой реальные доходы россиян растут медленно, не может не вызывать беспокойство. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил глава РФ Владимир Путин.

Президент отметил, что за первое полугодие ВВП страны увеличился на 0,7%. Промышленный рост за семь месяцев составил 2,6%. Как подчеркнул глава РФ, темпы «безусловно» являются положительными, но в целом такая динамика не может удовлетворить.

Также Путин пояснил, что положительным фактором является приближение инфляции к целевому ориентиру, что составляет примерно 4,5% в годовом выражении. Но даже на этом фоне и с учетом увеличения зарплат реальные доходы растут достаточно медленно.

«Такое положение дел не может не вызывать беспокойство», - высказался президент.

На совещании Путин также призвал обеспечить более динамичный рост экономики.