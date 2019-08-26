Тепловая ловушка в Чебоксарах: «Стрижи» показали пролет над городом изнутри кабины

В Чебоксарах в честь Дня города показали фигуры высшего пилотажа самолеты группы «Стрижи». Видеозапись их выступления, снятая изнутри кабины истребителя, опубликована в Сети.

На кадрах видно, что пилоты произвели отстрел тепловой ловушки. Так они вместе с жителями Чебоксар отметили 550-летие города фееричным авиашоу над Московской набережной. Кадры своего пролета и отстрела ловушки они опубликовали в официальном профиле группы в Instagram.

Выступление летчиков привлекло много горожан. «Стрижи» показали такие фигуры высшего пилотажа, как «бочка», «петля Нестерова», «колокол» и «косая петля вправо».