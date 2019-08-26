«Летальность выше 25%»: ученый рассказал о «супербактерии», которая могла убить Аллу Вербер

Во время отпуска в Италии 6 августа умерла фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер. В качестве официальной причины смерти был назван менингококковый сепсис, с которым не смог справиться организм женщины. Академик РАН, директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев рассказал «Звезде», почему следует опасаться нового типа вируса менингита, жертвой которого могла стать Вербер, и почему его называют «супербактерией». По словам ученого, на это повлияли действие, которое он оказывает на людей, и история его возникновения.

«У менингококка есть разные серогруппы. Есть более нам знакомая серогруппа А, есть В, есть С. И есть серотип W. Раньше он встречался редко», - сказал Малеев.

Он отметил, что распространение серотип получил после того, как его обнаружили у паломников в Саудовской Аравии. Там они тесно общались между собой, в том числе с выходцами с Африканского континента, где сотни тысяч людей ежегодно болеют менингитом.

«Сейчас серотип W действительно стал чаще встречаться на нашей территории», - заявил Малеев.

Ученый отметил, что штамм относительно новый и ранее не был включен в вакцину, поэтому люди болеют им тяжело, с более серьезными последствиями.

«Летальность иногда превышает 20-25%», - уточнил он.

По словам Малеева, в последние годы в Москве серотип W встречается реже, чаще - серогруппа А.

«Всегда когда появляется новый штамм, он всегда будет "супербактерией", потому что человек к нему не приспособлен. Потому что он вызывает большую летальность. Он может сейчас отличаться от того, что мы уже знаем, но в целом он похож, имеет такое же строение. Просто реагирует на другую сыворотку», - объяснил ученый.

Как он отметил, предсказать, почему штаммы появляются или исчезают, как и изучить все человечество и все возможные причины, невозможно.

Напомним, новый штамм менингококка, W135, может долго оставаться недиагностированным и проявляться только в виде насморка. Однако «супербактерия» может вызвать поражение ЦНС.