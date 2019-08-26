Американский президент Дональд Трамп назвал «полезным» присоединение России к следующему саммиту G7, который должен пройти в США. По его словам, вопрос возобновления формата «Большой восьмерки» обсуждался на прошедшей встрече во французском Биаррице.

«Посмотрим, я склоняюсь к тому, чтобы сказать "да"», - сказал глава США.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров высказался относительно возвращения G8 и участия России. Как подчеркнул дипломат, Москва никогда инициативно не поднимала вопрос о «Большой восьмерке».

«Ни разу за все эти годы мы не только не затрагивали инициативно тему "восьмерки" в контактах с кем бы то ни было, но и, откровенно говоря, вообще не имели ее в виду, когда мы выстраивали свои внешнеполитические планы», - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Анголы Мануэлом Аугушту.

Он также добавил, что о G8 внезапно вспомнили западные коллеги, причем сделали это посредством публичных комментариев.

«Мы к этому не имеем никакого отношения», - подчеркнул глава российского дипведомства.

Сергей Лавров напомнил недавние слова Владимира Путина, который заявил, что Россия не уклоняется от контактов со странами-участницами G7, но главные вопросы сейчас все же решаются в G20.

«И в "Группе двадцати", там есть и все члены "семерки", и все члены БРИКС, и наши позиции в "Группе двадцати" определяются теми подходами, которые координируются в объединении БРИКС», - заключил министр.

Формат «Большой восьмерки» существовал с 1998 года. В 2014-м, после воссоединения Крыма с Россией, он сократился до G7.