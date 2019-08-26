Российский университет впервые принял участие в образовательной выставке в Алеппо

Тысячи абитуриентов съехались в сирийский Алеппо. Там проходит образовательная выставка «Юникс». На одной площадке представлены все вузы страны.

Впервые в выставке принимает участие и российский университет. Представитель Белгородского технологического вуза рассказал, что в учебном заведении разработали специальную программу подготовки и обучения для сирийских студентов.

На выставке можно не только познакомиться с информацией, но и подать заявление на поступление. А тех, кто уже получил диплом и ищет работу по специальности, ждут сирийские компании, они тоже участвуют в выставке. За три дня ее посетили уже более 15 тысяч человек.