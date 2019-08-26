Депардье сыграет Брежнева в фильме о «Пражской весне»

Жерар Депардье сыграет роль советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича. Картина расскажет об инициаторе курса реформ 1968 года в Чехословакии, известных как «Пражская весна», Александре Дубчеке.

Биографический фильм приурочат к столетию со дня рождения Дубчека, мировая премьера должна состояться в начале 2022 года. Бюджет составит около десяти миллионов евро.

«С господином Депардье мы подписали договор. В сентябре мы встретимся с ним и его командой в Париже и обсудим подробности съемок», – цитирует РИА Новости слова продюсера кинокартины Андрея Антонио Лека в интервью чешскому радио Frekvence 1.

В 2013 году Депардье получил российское гражданство. Сначала актер прописался в Саранске, а затем сменил свое место жительство на Новосибирск.