Литовские СМИ сообщили о задержании российских пограничников

Литовские пограничники задержали двоих сотрудников погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщает телеканал LNK. По данным СМИ, они якобы были задержаны вечером 23 августа в Ниде. На следующий день их передали российской стороне.

Утверждается, что инцидент произошел после завершения встречи пограничников Литвы и Калининградской области России. Как рассказали в Службе охраны госграницы Литвы, вооруженные российские пограничники зашли на территорию соседнего государства на 500 метров. Свои действия они объяснили реагированием на нарушение границы.