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Кто приезжает в Москву: составлен портрет столичного туриста

Тамара Астапенкова
01:28 26.08.2019
Российскую столицу приезжают посмотреть молодые люди до 34 лет.
Кто приезжает в Москву: составлен портрет столичного туриста
© Фото: mos.ru. Юлия Иванко

В Москву в основном приезжают молодые люди в возрасте до 34 лет, как из российских регионов, так и из других государств. Из российской глубинки 77,5 % туристов, приехавших посмотреть столицу, это миллениалы (рожденные после 1881 года). Из них 33,3% - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 53,2% гостей Москвы составляют мужчины.

Считается, что именно миллениалы являются самыми активными туристами. Они стараются тратить деньги не на вещи, а на впечатления. Бывают в разных частях города, изучают не только туристические места.

Среди зарубежных гостей столицы также основной процент, - 63,6%, - это молодые люди, не старше 34 лет. Из них в возрасте от 18 до 24 - 28% туристов. Мужчины - 57,2% всех зарубежных туристов, приехавших посмотреть столицу, говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее был составлен список российских городов, с которых иностранцам стоит начать знакомство со страной. На первом месте оказался Санкт-Петербург, затем Москва, Казань, Сочи и другие населенные пункты.

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