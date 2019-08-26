Кто приезжает в Москву: составлен портрет столичного туриста

В Москву в основном приезжают молодые люди в возрасте до 34 лет, как из российских регионов, так и из других государств. Из российской глубинки 77,5 % туристов, приехавших посмотреть столицу, это миллениалы (рожденные после 1881 года). Из них 33,3% - молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. При этом 53,2% гостей Москвы составляют мужчины.

Считается, что именно миллениалы являются самыми активными туристами. Они стараются тратить деньги не на вещи, а на впечатления. Бывают в разных частях города, изучают не только туристические места.

Среди зарубежных гостей столицы также основной процент, - 63,6%, - это молодые люди, не старше 34 лет. Из них в возрасте от 18 до 24 - 28% туристов. Мужчины - 57,2% всех зарубежных туристов, приехавших посмотреть столицу, говорится на сайте мэра Москвы.

Ранее был составлен список российских городов, с которых иностранцам стоит начать знакомство со страной. На первом месте оказался Санкт-Петербург, затем Москва, Казань, Сочи и другие населенные пункты.