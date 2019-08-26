Момент падения самолета ВВС Испании в Средиземное море попал на видео
На место крушения незамедлительно направились экстренные службы и спасательные корабли.
© Видео: airplusnews, Twitter © Фото: airplusnews, Twitter
Момент падения самолета ВВС Испании в Средиземном море попал на видео.
На кадрах видно, как испанский С-101 Aviojet входит в крутое пике и разбивается о воду. Насколько становится ясно по опубликованному видео, шансов избежать столкновения у самолета не было. Кадры падения появились в Twitter-аккаунте Air Plus News.
Сообщается, что на место крушения незамедлительно направились экстренные службы и спасательные корабли. Причины произошедшего устанавливаются.