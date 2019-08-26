Лавров: действия армии САР в Хан-Шейхуне не нарушают договоренностей с Турцией

Глава российского Министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что правительственные войска Сирии при поддержке ВКС РФ не нарушают никаких договоренностей с Турцией.

«Насчет происходящего в зоне деэскалации Идлиб и, в частности, в районе Хан-Шейхуна и окрестностях: сирийские вооруженные силы при нашей поддержке не нарушают никаких договоренностей. Напомню еще раз, об этом Владимир Путин неоднократно говорил», - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В то же время, Лавров отметил, что организовать совместное патрулирование российских и Турецких военных пока не удается.

Хан-Шейхун расположен по трассе M5 Дамаск-Алеппо. Армия Сирии некоторое время назад начала операцию по его окончательному освобождению от террористов.

19 августа стало известно что границу с Сирией пересекли турецкие военные машины с боеприпасами, которые направились в сторону как раз Хан-Шейхуна. МИД Сирии расценил это как посягательство на национальный суверенитет республики.